Maccabi Tel Aviv'den flaş Beşiktaş açıklaması: 'Umarım gerektiği gibi ilgilenirler'

Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:07

Güncelleme: 02.09.2024 - 11:09

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da karşılaşacak.

İsrail basınının mücadelenin tarafsız sahada oynanacağı yönündeki iddiasına Beşiktaş'ın basın sözcüsü Feyyaz Uçar, "Maccabi Tel Aviv maçı burada oynanacak. En azından fisktürde öyle. Devlet büyüklerimiz her türlü güvenliği alacaktır. UEFA da zaten algoritmaya bile almadı bu durumla ilgili. Sanıyorum UEFA'da devletimize, milletimize güveniyor" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

'UMARIM GEREKTİĞİ GİBİ İLGİLENİRLER'

Kuraya ilişkin konuşan Maccabi Tel Aviv futbolcusu Osher Davida ise "Beşiktaş sizi ağırlayacak ve şimdiden gerilim artıyor. Shagib Yehezkel (Antalyaspor'da forma giymişti) de muhtemelen sizi İstanbul'da neler beklediğini anlatabilir. Ne düşünüyorsun?" şeklindeki soruya cevap verdi.

Davida yaptığı açıklamada, "Sagiv Jehezkel, İstanbul'da oynamaktan mutlu olacaktır. Bu maçta ne olacağını bilmiyorum. Orada yapmamız gerekeni yapacağız. Umarım bizimle gerektiği gibi ilgilenirler. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum" dedi.

'NE KADAR İYİ OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ'

Kuraya ilişkin genel bir değerlendirme de yapan Davida, "Cuma günü İsrail'e giderken havaalanında kurayı birlikte gördük. İyi takımlarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Heyecanlıydık çünkü bazı büyük isimlerle karşılaşacaktık. Bu lige ne kadar iyi takım olduğumuzu göstermek için geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic ise açıklamasında, "UEFA Avrupa Ligi'nde zor kura çektik. Şampiyonlar Ligi seviyesindeki takımlara karşı oynayacağız. Adım adım ilerleyeceğiz, önce lig maçımıza odaklanacağız. Bu ay dört maçımız daha var. Braga, Avrupa'daki bir sonraki görevimiz olacak ama önce lige odaklanacağız" şeklinde konuştu.