Felix Uduokhai'den Beşiktaşlı taraftarlara övgü: 'Atmosfer inanılmazdı'
Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, Felix Uduokhai maçın ardından konuştu. Uduokhai, "İlk defa burada oynadım. Atmosfer inanılmazdı, mükemmeldi. Çok heyecan vericiydi" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Felix Uduokhai yaptığı açıklamada, "Böyle harika ve büyük bir takıma geldiğim için sağlayanlara teşekkür ediyorum. İlk maçında takım olarak çok iyiydik. Ben de neyim varsa galibiyet için, elimden geleni yaptım" dedi.
"ATMOSFER İNANILMAZDI"
Felix ayrıca, "İlk defa burada oynadım. Atmosfer inanılmazdı, mükemmeldi. Çok heyecan vericiydi. Her şey harika gitti. Her şey mutluluk verici" diye konuştu.
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