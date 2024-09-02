Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı: 'Van Bronckhorst rekabetçi bir kadro yarattı'
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazararı karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
'BEŞİKTAŞ'A ERKEN UYARI OLMALI'
Gülengül Altınsay: Beşiktaş’ın ilk 11’inde 10 farklı ülkeden oyuncu var. Sadece iki oyuncu aynı ülkeden Portekiz’den. Zaten sahadaki 22 oyuncunun sadece dördü yerli. Siyah-Beyazlılara Felix Uduokhai gelince Masuaku sol kanat bekine dönmüş. O zaman Muçi de içeri katediyor. Zaten bu yeni Beşiktaş geride 3.5 savunmacıyla oynuyor gibi. Ve rakibin beşli savunmacısına karşı beşli forvetle hücum ediyor; Masuaku’yu da açık olarak kullanarak. Değişiklikler Beşiktaş’ı biraz hareketlendiriyor fakat yine de bu sezonun en temposuz en etkisiz oyununu oynuyor. Gedson Fernandes’in savunmanın hediyesini reddetmeyen golü Kartal’ı rahatlatıyor. Ne ki özellikle ikinci yarıdaki etkisiz oyunu erken uyarı olmalı Siyah-Beyazlılara." (Cumhuriyet)
'BRONCKHORST REKABETÇİ BİR KADRO YARATTI'
Uğur Meleke: "Beşiktaş bu sezon altıncı resmi maçından da istediğini alarak çıktı. Altıncı resmi maçında da ilk 45’te gol attı... Maç başına 3 buçuk gol gibi yüksek bir skor ortalaması yakaladı. Van Bronckhorst rekabetçi bir kadro yarattı. Dikkat ederseniz kimse kolay sakatlanmıyor artık Beşiktaş’ta. Çünkü sakatlanırsanız formayı kaybedersiniz bu kaliteli kadro içinde. Bir başka dikkat çekici detay da 3 ya da 5 dakika, herkesin aldığı sürenin kıymetini bilmesi. Muci, Antalya maçında 5 dakikaya gol sığdırdı. Ndour, siyah beyazlı formayla aldığı ilk 20 dakikada asist yaptı. Salih, Lugano maçında 3 dakika süre aldı, gol attı. Mustafa hafta içi 12 dakika aldı, beşinci golü hazırladı indirdiği topla. Giovanni van Bronckhorst sahada beş dakika fırsatın bile zor bulunduğu, o yüzden de değerinin bilindiği bir Beşiktaş yarattı bu sene." (Hürriyet)
'DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR'
Ali Gültiken: "Beşiktaş sezona o kadar etkili başladı ki her maçta bulduğu pozisyon ve gollerle yoluna devam ediyor. Dikkat çekici bir şey var, her maçta mutlaka 2 ve üstü gol atıyor. Bu da takım verimliliğini gösteriyor. Bu maçta oyun dışında Muçi'nin solda başlamış olması rekabet açısından önemliydi. Stoperde Uduokhai'nin de sorunsuz ilk maçını oynamış olması Beşiktaş adına güzel bir gelişme oldu. Sezon Beşiktaş açısından hayal ettiği şekilde başladı, doludizgin devam ediyor." (Sabah)
'YORGUNLUK İKİNCİ DEVREDE KENDİNİ GÖSTERDİ'
Güntekin Onay: "Giovanni Van Bronckhorst’un öğrencileri çok iyi alan daraltıyor ve takım boyu kısa. Ayrıca Jonas Svensson’u ekstra bir orta saha gibi merkeze çekiyor. Gedson Fernandes’in ise sürekli rakip savunma arasına ve arkasına koşu yapmasını istiyor. Sezonun sürpriz golcüsü, ikinci golü de klas bir aşırtmayla buldu. Gedson Fernandes görünen o ki bu sezon bu anlayışta çok gol atacak. Şimdiden bu sayı 6 maçta 4 gol oldu. Dün Beşiktaş yorgundu ve bu yorgunluk özellikle de ikinci devre kendini fazlasıyla gösterdi." (Hürriyet)
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