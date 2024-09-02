Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı: 'Van Bronckhorst rekabetçi bir kadro yarattı'

'BEŞİKTAŞ'A ERKEN UYARI OLMALI'

Gülengül Altınsay: Beşiktaş’ın ilk 11’inde 10 farklı ülkeden oyuncu var. Sadece iki oyuncu aynı ülkeden Portekiz’den. Zaten sahadaki 22 oyuncunun sadece dördü yerli. Siyah-Beyazlılara Felix Uduokhai gelince Masuaku sol kanat bekine dönmüş. O zaman Muçi de içeri katediyor. Zaten bu yeni Beşiktaş geride 3.5 savunmacıyla oynuyor gibi. Ve rakibin beşli savunmacısına karşı beşli forvetle hücum ediyor; Masuaku’yu da açık olarak kullanarak. Değişiklikler Beşiktaş’ı biraz hareketlendiriyor fakat yine de bu sezonun en temposuz en etkisiz oyununu oynuyor. Gedson Fernandes’in savunmanın hediyesini reddetmeyen golü Kartal’ı rahatlatıyor. Ne ki özellikle ikinci yarıdaki etkisiz oyunu erken uyarı olmalı Siyah-Beyazlılara." (Cumhuriyet)