Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli için son şans
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli'nin siyah-beyazlı takımdaki geleceğine ilişkin son karar ocak ayındaki performansına göre verilecek.
Beşiktaş, Dele Alli için karar aşamasına geldi. Sezon başında Everton'dan kiralanan İngiliz oyuncu, performansı ile hayal kırıklığı yarattı. NTV Spor'un haberine göre, Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş döneminde de istenilen seviyeye çıkamayan Alli, takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor.
Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayındaki maçlarda son şansını kullanacağı belirtildi. İngiliz futbolcunun 1 aylık süredeki performansı yine yetersiz kalırsa, siyah-beyazlı yetkililerin Alli'nin Everton'a geri dönmesi için resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi.
PARA KASADA KALACAK
Beşiktaş, İngiliz ekibi ile anlaşması halinde Alli'ye sezonun geri kalanı için ödenecek 1.1 milyon Euro'yu kasasında tutacak.
Bu sezon siyah beyazlı takım ile 11 maça çıkan Dele Alli, 2 gol attı.
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