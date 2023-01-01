Beşiktaş'ta kritik transfer zirvesi
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın teknik ekip ile bir araya gelerek transfer planını ortaya koyacağı ifade edildi.
2022 yılını lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde kapatan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, teknik ekipten gelecek transfer raporunu beklediği ifade edildi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile temas halinde olan Şenol Güneş, eksik gördüğü bölgelere takviye isteyecek.
GÖRÜŞME OLACAK
Tecrübeli teknik direktörün, Masuaku'nun son haftalardaki yükselen performansı sonrasında sol bek konusunda nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Deneyimli çalıştırıcı, her iki beke de alternatif isteği içindeydi.
Habertürk'ün haberine göre, başkan Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve Şenol Güneş yakın zaman içinde bir araya gelecek. Yapılacak görüşme sonrasında ara transfer döneminde izlenecek yol haritasının şekillenmesi bekleniyor.
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