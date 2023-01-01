Beşiktaş'ta kritik transfer zirvesi

01 Ocak 2023 Pazar, 15:02

2022 yılını lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde kapatan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, teknik ekipten gelecek transfer raporunu beklediği ifade edildi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile temas halinde olan Şenol Güneş, eksik gördüğü bölgelere takviye isteyecek.

GÖRÜŞME OLACAK

Tecrübeli teknik direktörün, Masuaku'nun son haftalardaki yükselen performansı sonrasında sol bek konusunda nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Deneyimli çalıştırıcı, her iki beke de alternatif isteği içindeydi.

Habertürk'ün haberine göre, başkan Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve Şenol Güneş yakın zaman içinde bir araya gelecek. Yapılacak görüşme sonrasında ara transfer döneminde izlenecek yol haritasının şekillenmesi bekleniyor.