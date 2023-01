Eski Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba'dan Galatasaray itirafı

01 Ocak 2023 Pazar, 15:21

Beşiktaş ve Başakşehir’le Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan, siyah beyazlı ekipten Çin Süper Lig’i takımlarından Shanghai Shenhua’ya 13,5 milyon Euro bedelle transfer olarak dönemin transfer rekoruna imza atan Demba Ba, Türkiye’deki kariyeriyle ilgili Hürriyet'e konuştu.



Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda Gomis’in gitmesinin ardından kendisini transfer etmek istediğini söyleyen Demba Ba "Evet, Galatasaray ile bir iletişimimiz oldu. Benimle ilgilenen her takımla yaptığım gibi onlarla da iletişimde oldum. Açıkçası sizi hangi takımın istediği önemli olmaksızın bir teklifin gelmesi her zaman değerlidir. Saygı ve nezaket gereği kendileriyle konuştum. Yine bir miktar da merak nedeniyle kendileriyle pazarlık yaptım. Dediğim gibi saygı gereği beni isteyen herkesle konuşurum" dedi.

"GALATASARAY İLE KONUŞTUM"

Sarı-kırmızılı takım ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Demba Ba, "Shangai meselesinde bile onlar beni istediğinde aslında gitmek istemiyordum. Ama yine de menajerim zaman ayırıp kendilerine neden gelemeyeceğimi izah etti. Dediğim gibi Galatasaray ile de saygı gereği konuştum ve merak gereği de pazarlık yaptım. Daha sonra Başakşehir sürece dahil oldu ve teklifte bulundular. Açıkçası Türkiye’ye geri gelip Süper Lig’de oynamak da istiyordum. Bu arada Başakşehir iyi bir miktar teklif etti. Sözleşme süresi de daha uzundu. Bu sebeplerle Başakşehir’e gitmeyi kabul ettim. Diğer yandan bir diğer neden ise şuydu. O güne kadar hep siyah beyazlı formayla oynamıştım. Beşiktaş’ın en büyük rakiplerinden birine imza atmayarak takıma da saygılarımı sunmak istedim" diye konuştu.

"OKAN HOCA İLE ÇOK YAKINDIK"

2019/2020 sezonunda Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Demba Ba, "Her teknik direktörün kendine has yönleri var. Okan Buruk’ta çok farklı bir teknik direktör. Mesela kendisini Şenol Güneş ile kıyaslarsanız, Okan Buruk’un insani yönü daha baskın. Oyuncularına daha yakın davranıyor. Kendisiyle günlük olarak futbol dışındaki her meselede de konuşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Demba Ba, Okan Buruk ile olan ilişkisi hakkında ise, "Okan hoca ile ilişkimiz de çok yakındı. O tarih itibariyle tabi ki de kariyerinin başında değildi; ama daha genç gruptaydı. Ben de takımdaki yaşı en ileri oyunculardan biriydim. Okan’la aramızdaki yaş farkı bazı takım arkadaşlarımla olan yaş farkından daha azdı. O tarihte takımdaki bazı oyuncular 17, 16 yaşlarındaydı. Hatta 15 yaşında olanlar bile vardı. Biraz da bu sebeplerle Okan ile ilişkimiz teknik direktör / oyuncu ilişkisinden daha çok arkadaş gibiydi. Kendisi oldukça da saygılı bir kişiliğe sahip. Benimle olan ilişkisi tam olarak hiyerarşik sayılmazdı. Hiçbir zaman bana patronum gibi davranmadı" dedi.