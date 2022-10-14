Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli'den Trabzonspor için özel çalışma!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Dele Alli'nin pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına özel olarak hazırlandığı kaydedildi.
Yaz transfer döneminde takıma katılan Dele Alli, bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. İngiliz orta saha oyuncusu, özellikle fizik eksikliği ile dikkat çekerken, mücadeleci yapısını gösteremediği ifade edildi.
Fanatik'in haberine göre yıldız futbolcu, bu doğrultuda takımdan ayrı olarak iki idman daha gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncunun, fizik üzerine ekstra çalışmalar yaptığı kaydedildi. Dele Alli'nin, Trabzonspor maçında da ilk 11'de olmak istediği öğrenildi. Fakat teknik direktör Valerien Ismael'in nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.
REDMOND ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ
Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Nathan Redmond, şimdiye kadar 4 lig maçında 222 dakika süre aldı. Fakat İngiliz sol kanat, yeterli bir performans sergileyemedi. 28 yaşındaki oyuncunun, tıpkı Dele Alli gibi fizik antrenmanlarına ağırlık verdiği belirtildi.
Redmond'un, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilirken, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşısında görev alacağı bildirildi.
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