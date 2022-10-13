Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması!

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 14:50
<p>Beşiktaş Sportif Direktörü <strong>Ceyhun Kazancı</strong>, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Kazancı, Şenol Güneş iddiaları, Valerien Ismael'in geleceği, futbolcuların durumu ve birçok konuda mesajlar verdi.</p>

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Kazancı, Şenol Güneş iddiaları, Valerien Ismael'in geleceği, futbolcuların durumu ve birçok konuda mesajlar verdi.

<p><strong>"YERLİ OLSA; BÖYLE OLMAZDI"</strong></p> <p>"Valerien Ismael'e gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Geride kalan Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa; kesinlikle bu kadar eleştirilmezdi."</p>

"YERLİ OLSA; BÖYLE OLMAZDI"

"Valerien Ismael'e gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Geride kalan Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa; kesinlikle bu kadar eleştirilmezdi."

<p><strong>"ŞENOL GÜNEŞ HABERLERİ KASITLI"</strong></p> <p>"Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor."</p>

"ŞENOL GÜNEŞ HABERLERİ KASITLI"

"Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor."

<p><strong>YERLİ HOCA KREDİSİ...</strong></p> <p>"Ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı."</p>

YERLİ HOCA KREDİSİ...

"Ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı."

<p><strong>"BİR TANE MUTSUZ FUTBOLCU YOK"</strong></p> <p>"Bütün futbolcular ile her gün konuşuyorum. Valerien Ismael'in sisteminden oyunundan rahatsız olan bir tane futbolcu yok. Bütün futbolcular memnun. Bu haberler Beşiktaş'a zarar veriyor."</p>

"BİR TANE MUTSUZ FUTBOLCU YOK"

"Bütün futbolcular ile her gün konuşuyorum. Valerien Ismael'in sisteminden oyunundan rahatsız olan bir tane futbolcu yok. Bütün futbolcular memnun. Bu haberler Beşiktaş'a zarar veriyor."

<p><strong>"GHEZZAL HABERLERİ YALAN"</strong></p> <p>"Rachid Ghezzal'ın ve başka oyuncuların yönetime gidip Valerien Ismael'i şikayet ettiği haberleri yalan."</p>

"GHEZZAL HABERLERİ YALAN"

"Rachid Ghezzal'ın ve başka oyuncuların yönetime gidip Valerien Ismael'i şikayet ettiği haberleri yalan."

<p><strong>"FAZLA ÇALIŞIYORLAR"</strong></p> <p>"Valerien Ismael ve ekibi bu oyunu geliştirmek için çok fazla çalışıyorlar."</p>

"FAZLA ÇALIŞIYORLAR"

"Valerien Ismael ve ekibi bu oyunu geliştirmek için çok fazla çalışıyorlar."

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