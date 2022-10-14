Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a müjde!

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 10:05
<p>Ligin 2. haftasında Alanyaspor'la oynanan karşılaşmada ayağındaki bir batma problemi nedeniyle kenara gelen ve uzun bir sakatlık süreci yaşayan <strong>Rachid Ghezzal</strong>’dan sevindirici haber geldi.</p>

Ligin 2. haftasında Alanyaspor'la oynanan karşılaşmada ayağındaki bir batma problemi nedeniyle kenara gelen ve uzun bir sakatlık süreci yaşayan Rachid Ghezzal’dan sevindirici haber geldi.

<p><strong>1,5 AY BOYUNCA FORMADAN UZAK KALDI</strong></p> <p>Yaklaşık 1.5 ay boyunca formasından uzak kalan Cezayirli yıldız, ligde oynanan Fenerbahçe ve Giresunspor karşılaşmalarında sonrasında oyuna dahil olmuştu.</p>

1,5 AY BOYUNCA FORMADAN UZAK KALDI

Yaklaşık 1.5 ay boyunca formasından uzak kalan Cezayirli yıldız, ligde oynanan Fenerbahçe ve Giresunspor karşılaşmalarında sonrasında oyuna dahil olmuştu.

<p>Fanatik’in haberine göre 30 yaşındaki oyuncunun durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenilirken, tamamen hazır hale geldiği bildirildi.</p>

Fanatik’in haberine göre 30 yaşındaki oyuncunun durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenilirken, tamamen hazır hale geldiği bildirildi.

<p><strong>TAM 64 GÜN SONRA İLK 11</strong></p> <p>Bu doğrultuda tecrübeli futbolcunun, pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyebileceği belirtildi. Eğer Ghezzal, teknik direktör Valerien Ismael tarafından şans verilirse tam 64 gün sonra ilk 11’de sahaya çıkacak.</p>

TAM 64 GÜN SONRA İLK 11

Bu doğrultuda tecrübeli futbolcunun, pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyebileceği belirtildi. Eğer Ghezzal, teknik direktör Valerien Ismael tarafından şans verilirse tam 64 gün sonra ilk 11’de sahaya çıkacak.

<p><strong>PLANLARI ONUN ÜZERİNE...</strong></p> <p>Fransız teknik direktörün de tüm planlarını, Ghezzal’ı ilk 11’de oynatmak üzerine yaptığı belirtildi.</p>

PLANLARI ONUN ÜZERİNE...

Fransız teknik direktörün de tüm planlarını, Ghezzal’ı ilk 11’de oynatmak üzerine yaptığı belirtildi.

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