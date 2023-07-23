Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 11:48

Güncelleme: 23.07.2023 - 11:57

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti.

Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SAKATLIK YAŞADI

Hastaneye giden oyuncunun ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldi. Hamstring kasında hasar alan futbolcu 4 ile 6 ay arası sahalardan uzak kalacak.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazayı gören Yunus Adıgüzel, "Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar" dedi.

Öte yandan Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görülüyor.