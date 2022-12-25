Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes: 'Toparlanmak zorundayız'

25 Aralık 2022 Pazar, 18:44

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Gaziantep FK maçı sonrası görüşlerini aktardı.

Gedson, "3 puan için geldik buraya ama 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık. Önümüze bakacağız. Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız" dedi.

"EN AZA İNDİRMEMİZ LAZIM"

Portekizli oyuncu, "Maç maç düşünmek zorundayız. Dinlenmek, toparlanmak zorundayız. Çok maç var önümüzde. Toparlanıp en iyi performansı göstermeye çalışacağız" diye konuştu.

Gedson, son olarak, "Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Çok sık olmaması lazım. Bunu en aza indirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.