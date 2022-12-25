Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes: 'Toparlanmak zorundayız'
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK deplasmanında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, "Dinlenmek, toparlanmak zorundayız. Çok maç var önümüzde" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Gaziantep FK maçı sonrası görüşlerini aktardı.
Gedson, "3 puan için geldik buraya ama 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık. Önümüze bakacağız. Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız" dedi.
"EN AZA İNDİRMEMİZ LAZIM"
Portekizli oyuncu, "Maç maç düşünmek zorundayız. Dinlenmek, toparlanmak zorundayız. Çok maç var önümüzde. Toparlanıp en iyi performansı göstermeye çalışacağız" diye konuştu.
Gedson, son olarak, "Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Çok sık olmaması lazım. Bunu en aza indirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altılı masa HDP'nin desteğini alırsa...'
- Hapishanede zehirlendiği iddia edildi
- 'Paris' paylaşımını sildi, 'istemeden oldu' dedi
- Meteoroloji'den 'sarı' uyarı: Kuvvetli kar geliyor!
- İstanbul'da metroda ağızları açık bırakan olay
- 'Erdoğan'lı ilana 'misilleme' geldi
- Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
- Yeni Akit hedef göstermişti... Hülya Avşar’dan ilk yorum
- Paris'teki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- 'Bizim açımızdan son seçim olabilir'