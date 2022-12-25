Gaziantep FK - Beşiktaş maçında sahaya taraftar girdi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasında sahaya giren taraftar nedeniyle mücadele kısa bir süre duraklatıldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 17:48
Gaziantep FK - Beşiktaş maçında sahaya taraftar girdi
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Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 70. dakikasında bir taraftar sahaya girdi.

Elinde telefonla sahaya giren taraftar, video çekimi yaptı. Yarı sahadan Gaziantep FK kalesine doğru koşan taraftar, Cenk Tosun ile çarpıştı.

Daha sonra Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç tarafından engellenen taraftar güvenlik güçleri eşliğinde sahadan çıkarıldı.


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