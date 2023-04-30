Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes'ten Galatasaray göndermesi
Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maçın ardından görüşlerini aktardı. Portekizli yıldız, "Galatasaray'a karşı kazanmak her zaman farklı. Büyük maç kazanmak daha çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kendileri için çok iyi bir sonuç olduğunu söyleyen Gedson, "Çok anlamlı ve çok özel bir gün. Hak ettiğimiz bir zafer elde ettik. Futbolun gereklerini yaptık. Beşiktaş'ın oynaması gerektiği gibi oynadık. Kaybedilmiş bir şey yok. Biliyoruz biz biraz daha gerideyiz ama maçlarımıza bakacağız" dedi.
Son olarak Gedson, "Galatasaray'a karşı kazanmak her zaman farklı. Büyük maç kazanmak daha çok mutlu ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gedson Fernandes, "Gerekeni yaptık. Arkadaşlarıma geçtiğimiz hafta bana yardım ettikleri için minnettarım" ifadelerini kullandı.
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