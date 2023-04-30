Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes'ten Galatasaray göndermesi

Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maçın ardından görüşlerini aktardı. Portekizli yıldız, "Galatasaray'a karşı kazanmak her zaman farklı. Büyük maç kazanmak daha çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 22:36
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes'ten Galatasaray göndermesi
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kendileri için çok iyi bir sonuç olduğunu söyleyen Gedson, "Çok anlamlı ve çok özel bir gün. Hak ettiğimiz bir zafer elde ettik. Futbolun gereklerini yaptık. Beşiktaş'ın oynaması gerektiği gibi oynadık. Kaybedilmiş bir şey yok. Biliyoruz biz biraz daha gerideyiz ama maçlarımıza bakacağız" dedi.

Son olarak Gedson, "Galatasaray'a karşı kazanmak her zaman farklı. Büyük maç kazanmak daha çok mutlu ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.

DERBİ PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gedson Fernandes, "Gerekeni yaptık. Arkadaşlarıma geçtiğimiz hafta bana yardım ettikleri için minnettarım" ifadelerini kullandı.


gedson fernandes beşiktaş galatasaray süper lig

İlgili Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Moralimiz düzeldi'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Moralimiz düzeldi'
Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss derbide ilkleri yaşadı

Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss derbide ilkleri yaşadı
Derbide kazanan Beşiktaş: Beşiktaş 3-1 Galatasaray

Derbide kazanan Beşiktaş: Beşiktaş 3-1 Galatasaray

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler