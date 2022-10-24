Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza: 'Aynaya bakıp utanmamız lazım'
Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Hatayspor deplasmanında aldıkları mağlubiyetin ardından konuştu. Josef, "Maçı koparmak tecrübe gerektiriyor, bunu ortaya koyamadık. Aynaya bakıp utanmamız lazım" dedi.
Beşiktaş'ın orta sahasındaki önemli isimlerden Josef de Souza, Hatayspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Oyunu değerlendiren Josef de Souza "Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık" dedi.
Mağlubiyetle ilgili konuşan Josef de Souza "Maçı koparmak tecrübe gerektiriyor, bunu ortaya koyamadık. Aynaya bakıp utanmamız lazım. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Beşiktaş'ın ne kadar büyük olduğunu bilmeliyiz. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu" açıklamasını yaptı.
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