Beşiktaş'ta Wout Weghorst'tan sezonun en erken golü!

Hatayspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Wout Weghorst, Süper Lig'de sezonun en erken golünü kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 20:24
Beşiktaş'ta Wout Weghorst'tan sezonun en erken golü!
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Beşiktaş'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta sezonun en erken golü atıldı.

Siyah beyazlılar, Muleka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşuyla 33. saniyede 1-0 öne geçti.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Wout Weghorst'un attığı bu gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Daha önce bu rekor 47 saniyeyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya aitti.  


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