Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş’in iyi bir kadrosu var ama iyi bir teknik direktörü yok'
Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Melih Saatçı karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için yorumladı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynadığı karşılaşmada Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu. Spor yazarı Melih Saatçı, karşılaşmayı değerlendirdi.
Saatçı'nın yazısı şu şekilde:
"Beşiktaş, Hatayspor karşısında istediği 3 puanı alamadı. İki takımın kadro kalitesine baktığımızda ağır basan her ne kadar Beşiktaş olsa da bu kadro kalitesi sahada ki oyuna yansıdı mı tartışılır. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, son maçında Hatayspor’a da yenilerek kötü gidişatını devam ettirdi.
Maça Werhost’un golü ile başlasa da avantajını kullanamadı .Maç boyunca özellikle sol kanadını kullanmaya çalışsa da bu iyi kullanma hücumda takımı uçurdu mu uçurmadı. Weghorst takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamada alanlar açmaya çalıştı fakat Beşiktaş takımının psikolojik olarak maça iyi hazırlanmaması paslaşmalarda handikap oldu. Beşiktaş ilk yarı zaman zaman pozisyonlar yakalasa da geçtiğimiz haftalarda gösterdiği hücum etkinliğini gösteremedi.
Özellikle koskoca ikinci yarı da Beşiktaş’ın pozisyonu yoktu diyebilirim. Beşiktaş’ın bu oyun anlayışı ile şampiyonluğa ulaşması çok zor olur. Beşiktaş ileride ne topu tutabildi ne de mücadele etti. Hatayspor 2-1 yakalayınca Beşiktaş biraz daha tempo yapmaya başlasa da hücum anlamında Beşiktaşlı oyuncular bir türlü istenen seviyede rakibi zorlayamadı.
Hatayspor takımı gücü nispetinde güçlü rakibi karşısında iyi mücadele etti. Geçen yazımda da belirttiğim üzere Beşiktaş’in iyi bir kadrosu var ama ne yazık ki iyi bir teknik direktörü yok."
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