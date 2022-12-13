Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan ayrılık iddialarına yanıt

13 Aralık 2022 Salı, 19:42

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a geliş süreci hakkında konuşan Josef, "O süreçte İstanbul'daki her takımdan ilgi geldi. Fakat bu ilgilerin resmiyete dönmesini Beşiktaş yaptı. Ciddi ve önemli projeleri olduklarını gösterdiler. Kararsızlık yaşamadım. Resmi teklifle beraber buraya imza attım. Hayatımda aldığım belki de en iyi karardı" dedi.

Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğu ilişkin görüşlerini aktaran Josef, "Aslında çok kritik ve dönüm noktası içerideki Başakşehir maçıydı. Ardından deplasmanda Fenerbahçe'yi yendik. Başakşehir maçıyla insanlar bize inanmaya başladı ve bize öz güven verdi. Kulüp, taraftarlar, oyuncular hepimiz kenetlendik. O maçtan sonra şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüdük" ifadelerini kullandı.

Josef de Souza'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün aslında kısmi olarak antrenmana çıktım. Fiziksel olarak güçlenmem gerekiyor. Bu süreçte fiziksel kayıplar yaşıyorsunuz. Yakın zamanda yüzde yüz hazır olacağıma inanıyorum. Çok iyi çalışıyorum, çok fazla idman yapıyorum. Şu an iyi durumdayım. En yakın zamanda döneceğim."

"Performans düşüklüğü fizikseldi. Ameliyattan döndüm. Kendimi çok erken iyi hissetmeye başladım ve yüzde yüz hazır olduğumu düşünmeye başladım. Maçları oynamaya başladım ama ağrılar artmaya başladı. Fiziksel olarak yüzde yüz verememeye başladım. Galatasaray maçında iğneyle oynadım. Ama dizimdeki kemik ödeminden dolayı yüzde yüzümü veremedim. Son maçlarda performans düşüklüğünü kabul ediyorum. Ağrılarla oynadım. Yüzde yüz oynayamadım son maçlarda ama takım olarak da iyi değildik. Ben şu anda yüzde yüz hazır olmadan dönmeyeceğim."

GÖZTEPE-ALTAY MAÇINDAKİ OLAYLAR

"Çok üzgünüm. Bir taraftar orada yaralandı. Başka bir taraftar sahada bir oyuncunun canına kas etti. Cezaların daha ağır olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Çok güzel bir ülke. Brezilya'da çok üzücü durumlar yaşanıyor. Oyuncuların o anlamda genel olarak sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Türkiye'nin Brezilya olmasını istemiyorum, ki değil. Bu yaşanan olaylara verilen cezaların ağır olması gerekiyor. Umarım bunlar yaşanmaz. Türkiye bu tarz durumları hak etmeyen bir ülke."

"Daha önce söylemiştim o günkü söylediklerim yoğun duygular içerisinde yaptığım açıklamalardı. Ceza alma durumu beni gerçekten üzmüştü. Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası evim gibi. Türkiye neredeyse benim evim. Ailem çok mutlu. Yakın zamanda çocuğum doğacak. Türkiye evim gibi. Burada kalmak istiyorum. Beşiktaş'a bana verdiklerinden dolayı müteşekkirim. Dileğim, isteğim Türkiye'de Beşiktaş'la bu hikayeye devam etmek."

"ŞENOL GÜNEŞ İLE VALERIEN ISMAEL KIYASI"

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalama ihtimaline ilişkin, "Başkanla ve kulüple konuşmalar oluyor. Ama bu tarz spesifik konuşma olmadı. Onların bana güvendiklerini biliyorum. Ben onlara güveniyorum. Bunları net olarak konuşmanın zamanı değil. Yüzde yüz hazır olarak ait olduğum camiaya yardımcı olmak istiyorum. Karşılıklı güvenimiz kağıt üzerindeki imzadan daha fazla. Bunları özel olarak konuşmuyoruz" diye konuştu.

"Giden hocaların ardından konuşmak benim tarzım değil. Sezonun başında iyiydik. Belki tam olarak hazır olmayan takımlara karşı oynadık ve kazandık. Daha zorlu takımlar geldikçe onlara direnemedik, istediğimizi yapamadık. Valerien Ismael'in bir sorunu yoktu, başarılı olamadı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Beşiktaş'ta oynayan herkes kendine bakmalı. Başarısızlığın tek nedeni hoca değil. Valerien Ismael ile ilgili bir şey diyemem, grup olarak alınan sonuçlardı."

"Şenol Güneş'in yaptırdığı idmanlarla Beşiktaş'ı taraftarın istediği yere getirmeliyiz. Maçlar kazanmak zorundayız. Valerien Ismael ile geçiş oyunu oynuyorduk daha çok. Şenol Güneş'in oyunu daha çok topa sahip olma ile ilgili. Onun istediği gibi ve taraftarın istediği gibi iyi bir Beşiktaş izletmek için elimizden geleni yapıyoruz."

"WEGHORST İLE KONUŞMADIM"

"Zor bir durum futbolda bunlar yaşanıyor. Bazı oyunculardan beklenen performansı oyuncular veremiyor. Ben çok mutluyum, yakın arkadaşım, nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum. Onun buraya gelmesi için benim de katkım oldu ama olmadı bir şekilde. Alex burada giderken çok onurlu bir şekilde gitti. Kulüple çok iyi anlaşarak gitti. Benim çok iyi arkadaşım, mutlu olmasını isterim. Ama dediğim gibi buradan çok iyi bir şekilde gitti."

"Ben orta saha oyuncusuyum, benim gol atmam her zaman olan bir şey değil. Bu sevinci doyasıya yaşamak istiyorum. Derbi olması ve gol atmam benim için büyük sevinçti. Orada kimseye saygısızlık yapmadan fazla sevindim. Benim sorumluluğum Beşiktaş taraftarına karşı. Golden sonra Fenerbahçe taraftarları biraz sinirlendi. Ama ben onlara saygı duyuyorum. Saygısızlık yapmadım. Fazla sevindim ama bunu hak ettiğimi düşünüyorum."

"Weghorst ile henüz konuşmadım. Tam da anlamadım ne olduğunu ama gelince detaylı bir şekilde dinleyeceğim neler olduğunu."

"EN BÜYÜK HAYALİM ŞAMPİYONLUK"

"Atiba inanılmaz bir istisna. Müthiş bir rolmodel. Bence heykeli dikilmeli Alex gibi. 40 yaşında bu seviyede oynayabiliyor. Onunla takım arkadaşı olmak bir ayrıcalık."

"Türkiye'deki en mutlu anım şampiyonluk. Kariyerimdeki en mutlu anlardan biridir. Son kupayı Porto'da kazanmıştım, yaklaşık bir 10 yıl kupa kazanamamıştım ve o an geldi, çok da güzel bir şekilde geldi."

"Şu anda benim en büyük hayalim Beşiktaş'ta yeniden şampiyonluk yaşamak. Ama bu kez taraftarlarla kutlamak istiyorum."