Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 15:44

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 15:44

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza ile yollarını ayırıyor.

Bu sezon sakatlıklarından dolayı yeterli performansı gösteremeyen Josef'in Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

Josef de Souza

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncunun, alacaklarına karşılık Beşiktaş ile olan kontratını feshedeceği bildirildi.

Siyah-beyazlı ekibe 2020-2021 sezonunda transfer olan Josef, o sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuş ve taraftarların en sevdiği futbolculardan biri haline gelmişti.