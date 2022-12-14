Beşiktaşlı futbolcu Kerem Atakan Kesgin: 'Hayallerimi gerçekleştirdim'

Beşiktaşlı futbolcu Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı takımda geçirdiği zamana dair görüşlerini aktardı. Kesgin, "Beşiktaş'ta oynamak herkesin hayalidir. Bu hayalim gerçekleşti, burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 09:21
Beşiktaşlı futbolcu Kerem Atakan Kesgin: 'Hayallerimi gerçekleştirdim'
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Beşiktaş'ın sezon başında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

Antalya kampında konuşan Kesgin, "Beşiktaş'ta oynamak herkesin hayalidir. Bu hayalim gerçekleşti, burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Siyah-beyazlılarda yaşanan teknik direktör değişiminin kendisine olumlu şekilde yansıdığını dile getiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Şenol Güneş geldikten sonra kendimi daha değerli hissetmeye başladım. Hocamın güvenini boşa çıkarmayarak, elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayı 1 lig ve bir de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 kez giydi.


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