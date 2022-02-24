Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou'da son gelişme
Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle bu sezon 31 maç kaçıran N'Koudou'nun menajeri, oyuncunun bu duruma üzüldüğünü belirtti.
Sporx'in aktardığına göre, Süper Lig'de aralık ayı başında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan, ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Georges Kevin N'Koudou takıma faydalı olamadığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.
Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Fransız futbolcu bu sezon sadece 9 maçta forma giyebilirken sakatlıklar nedeniyle toplam 31 maç kaçırdı. N'Koudou'nun menajeri, oyuncusunun bu sezonun büyük kısmında takıma faydalı olamadığı için çok üzgün olduğunu belirterek, "Uzun süren sakatlığı karşın Beşiktaş Kulübü Kevin'le yakından ilgilendi, tüm hak edişlerini ödedi" diye konuştu.
N'Koudou'nu menajeri, "Beşiktaş kulüp olarak bizlere çok fedakarlık yaptı. Sözleşme bitiminde kalmamızı isterlerse fiyatımızda artırma yapmayıp aynı rakam üzerinde ay yıl daha sözleşme yapmak isteriz" dedi. Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ise teknik ekibin raporuyla hareket edeceklerini söyledi.
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