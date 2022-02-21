Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmaya, tribünlerde çıkan olaylar damgasını vurgu. Koltukların kırılıp, sahaya farklı cisimlerin fırlatıldığı olaylarda bir taraftar gözaltına alınırken, siyah-beyazlı taraftarların salondan çıkarılmasıyla yaklaşık 1 saat duran müsabaka kaldığı yerden devam etti.
Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında taraftarlar arasında karşılıklı atışmalar başladı. Atışmaların şiddetlenmesiyle Beşiktaş taraftarları söktükleri tribün koltuklarını, yanlarında getirdikleri su şişelerini sahaya fırlattı. Bunun üzerine müsabaka 2 kez duraklatıldı.
Hentbol Federasyonu gözlemcisi tarafından Beşiktaş taraftarı uyarılırken, misafir seyirciler uyarıları dikkate almadı. Ardından çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla taraftarlara müdahale ederek salon dışına çıkardı.
1 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olaylarda polise zorluk çıkartan bir taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi. Salondan çıkartılan Beşiktaş taraftarı ise polis ekipleri nezaretinde geldikleri otobüslere bindirilerek gönderildi.
Öte yandan yaklaşık 1 saatlik duraksamanın ardından devam eden müsabakayı 22-15’lik skorla Beşiktaş kazandı.
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