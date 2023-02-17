Salih Uçan’dan depremzede Beşiktaş taraftarına anlamlı ziyaret

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı olarak kurtulan Ömer'i ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 16:59
Salih Uçan’dan depremzede Beşiktaş taraftarına anlamlı ziyaret
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Beşiktaş'ın milli futbolcusu Salih Uçan, deprem felaketinden yaralı olarak kurtulan Beşiktaş taraftarı Ömer’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Salih Uçan, deprem felaketinden yaralı olarak kurtulan minik taraftarımız Ömer’i, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Uçan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ömer’e imzalı Beşiktaş formasıyla futbol topu hediye etti" ifadelerine yer verildi.


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