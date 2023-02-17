Salih Uçan’dan depremzede Beşiktaş taraftarına anlamlı ziyaret
Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı olarak kurtulan Ömer'i ziyaret etti.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Salih Uçan, deprem felaketinden yaralı olarak kurtulan Beşiktaş taraftarı Ömer’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Salih Uçan, deprem felaketinden yaralı olarak kurtulan minik taraftarımız Ömer’i, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Uçan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ömer’e imzalı Beşiktaş formasıyla futbol topu hediye etti" ifadelerine yer verildi.
Futbolcumuz Salih Uçan, deprem felaketinden yaralı olarak kurtulan minik taraftarımız Ömer’i, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 17, 2023
Uçan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ömer’e imzalı Beşiktaş formasıyla futbol topu hediye etti. pic.twitter.com/mjPgMLejYR
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD’dan Tanzanya’ya kaçışın nedeni
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu!
- ‘5’li çete’ MYK’ye katıldı
- Enkaz altında kalan fenomen hakkında yeni gelişme
- YÖK'ten üniversitelere ilişkin kararlar
- Haluk Levent'ten beklenen açıklama geldi
- 29 yaşındaki kadın enkazdan çıkarıldı
- Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya 'SBK' yanıtı
- Depremin büyüklüğü nasıl hesaplanır?