Salih Uçan’dan depremzede Beşiktaş taraftarına anlamlı ziyaret

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 16:59

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 16:59

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Salih Uçan, deprem felaketinden yaralı olarak kurtulan Beşiktaş taraftarı Ömer’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Salih Uçan, deprem felaketinden yaralı olarak kurtulan minik taraftarımız Ömer’i, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Uçan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ömer’e imzalı Beşiktaş formasıyla futbol topu hediye etti" ifadelerine yer verildi.