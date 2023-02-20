Beşiktaşlı yöneticiden Kayserispor'a Onur Bulut tepkisi
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Cenk Sürmen, Kayserispor basın Sözcüsü Samet Koç'un Onur Bulut transferine ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sürmen, "Kendi camianıza şirin gözükmek için, Beşiktaş hakkında konuşmak sana büyük gelir. Sahte evrak, sahte imza ile Kayseri şehrini temsil etmek size yakışmıyor" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Kayserispor'dan Onur Bulut'u transfer etmesinin ardından iki camia arasında gerginlikler yaşanmaya devam ediyor.
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'un sosyal medya üzerinden yaptığı; "Depremin henüz ilk günlerinde, bize açıklaması olmayan para gönderen Beşiktaş Kulübü'nün değerli yöneticileri; nezaketen arayıp 'Kayseri'de deprem olmuş' geçmiş olsun demenizi beklerdik. İnsanlar sokakta yaşamlarından kaygı içinde mücadele ederken bu tavrınız yakışmadı!" açıklamasına Beşiktaşlı yöneticiden sert cevap geldi.
"SAHTE EVRAK İLE KAYSERİ'Yİ TEMSİL ETMEK YAKIŞMIYOR"
Beşiktaş Kulübü yöneticisi Bilgihan Cenk Sürmen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "Kendi camianıza şirin gözükmek için, Beşiktaş hakkında konuşmak sana büyük gelir. Sahte evrak, sahte imza ile Kayseri şehrini temsil etmek size yakışmıyor. Aklınızı, bir futbolcunun hakkını nasıl çalarız yerine, depremzedelere nasıl bir parça daha faydalı olabiliriz diye kullansanız; Aklınız yoksa iftira attığınız, depremin ilk saatlerin beri tüm gücü ve camiası ile sahada olan çadır kentler kuran, sıcak yemek dağıtan,1 uçak, 200 den fazla tir gönderen ve daha yolun başındayız diyen Beşiktaş örnek alıp yüzde birini yapsanız..." ifadelerine yer verdi.
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