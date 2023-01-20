Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou'nun menajerinden transfer açıklaması
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın futbolcusu Kevin N'Koudou'nun menajerinin siyah-beyazlı takımdaki ödemelerin tahsil edilmesi halinde Fransız oyuncunun ayrılabileceğini ilettiği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen Georges-Kevin N'Koudou'nun geleceği merak konusu oldu.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fransız futbolcunun gönderilmesi gündeme gelirken menajerinin tüm hakedişlerin ödenmesi halinde ayrılabileceklerini ilettiği öğrenildi.
SUUDİ ARABİSTAN YA DA KATAR
Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi ayrılık konusunda oyuncuya kolaylık gösterecek.
N'Koudou'nun bir sonraki durağının ise Suudi Arabistan ya da Katar olması bekleniyor.
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