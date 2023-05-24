Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond'a yapılan teklif ortaya çıktı!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:44

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:44

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması devam ediyor. Yönetim, öncelikle iç transferi bitirmeye odaklandı.

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından performansı yükselen Nathan Redmond'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

Nathan Redmond

TRT Spor'un haberine göre, 1,5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme öneren yönetim, oyuncu tarafından gelecek cevabı bekliyor. Haziran ayında çocuğu dünyaya gelecek Nathan Redmond'ın eşi ise ülkesi İngiltere'ye dönmek istiyor. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

Haberde Güneş'in, İngiliz futbolcunun mutlaka takımda kalmasını istediği belirtildi. Redmond ile yönetim arasında maddi konularda bir problem yaşanmadığı kaydedildi.



Gedson Fernandes

GEDSON FERNANDES'İN TALİBİ ÇOK

Öte yandan gösterdiği performansla takımın en beğenilen isimlerinden olan Gedson Fernandes'e de birçok talip var.

İtalyan basını, Monaco'nun ilgilendiği Portekizli futbolcu için Napoli'nin de devreye girdiğini iddia etti.

Beşiktaş yönetiminin, bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulundurduğu Gedson için 20 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.