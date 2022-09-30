Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un hedefi belli!
Süper Lig'de Beşiktaş, 2 Ekim Pazar günü karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ederken Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, derbide ağları havalandırmayı hedefliyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maça odaklanırken, siyah-beyazlılara Wout Weghorst'tan da iyi haber geldi. Hollanda Milli Takımı kampında sakatlık geçiren futbolcu, İstanbul'a döndükten sonra yapılan tüm testlerden başarılı şekilde geçti.
WEGHORST GOL SÖZÜ VERDİ
Wout Weghorst, antrenmanlardaki performansı ile de parmak ısırtıyor. 30 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe karşılaşmasında takımının en büyük kozu olacak. Fanatik'in haberine göre Weghorst, derbi öncesi teknik heyete gol sözü verdi.
3 GOL 4 ASİST ÜRETTİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Weghorst'un uzun boyu nedeniyle oyuncularından yıldız forvete sık sık top atılmasını istedi. Weghorst, bu sezon çıktığı 7 lig maçında 3 gol sevinci yaşarken, 4 de gol pası verdi.
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