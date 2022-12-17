Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'e Fransız kancası

17 Aralık 2022 Cumartesi, 12:07

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in geleceği merak konusu olurken futbolcu ile ilgili transfer konusunda gelişmeler yaşanıyor.

Milliyet'in haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Lille, Fransız sağ bek Rosier'i gündemine aldı. Futbolcunun menajeri ile de transfer için ilk temasın kurulduğu ileri sürüldü. Haberde Rosier'in menajeriyle temasların devam ettiği ancak, Beşiktaş Kulübü'ne ulaşan resmi bir teklif bulunmadığı kaydedildi.

ALTERNATİFLER HAZIR

Son dönemde disiplinsiz tavırları ile tepki çeken ve teknik direktör Şenol Güneş'in toplantı yaparak uyardığı futbolcunun ayrılması durumunda ise alternatif isimlerin hazır olduğu öğrenildi.

ONUR VE KEREM BEKLEMEDE

Beşiktaş'ta Rosier ile yol ayrımı yaşanması halinde Kayserispor'da oynayan Onur Bulut ve siyah-beyazlıların Çaykur Rizespor'a kiraladığı Kerem Kalafat'ın alternatif isimler olduğu belirtildi. 4.8 milyon Euro'ya alınan Fransız futbolcu için son kararı Şenol Güneş verecek.