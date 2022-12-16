Saraçhane mitinginde 'Beşiktaş çArşı' pankartı açıldı! çArşı'dan açıklama geldi

16 Aralık 2022 Cuma, 13:01

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak Türkiye’nin gündemine oturdu. Siyasiler ve yurttaşlar, İmamoğlu’na destek için tek yürek oldu. İmamoğlu ve 6’lı masanın liderleri Saraçhane’deki mitingde buluştu. Yurttaşlar, mitinge "Türkiye ‘tek adam’dan büyüktür" sözleriyle davet edildi.

İstanbul Saraçhane’de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, 'Beşiktaş çArşı' pankartı açılması üzerine çArşı grubundan bir açıklama geldi.

ÇArşı'dan yapılan açıklamada, "çArşı’nın sağı-solu yok. Üstü-altı yok. Şirketi, dükkanı yok. Siyaseti, partisi yok. Vicdanı var" ifadeleri yer aldı.