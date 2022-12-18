Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst dönmeyecek
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla mücadele eden Wout Weghorst'un Premier Lig ekibi Burnley'e döneceği iddia edilmişti. Beşiktaş Kulubü iddiaları yalanladı.
Dünya Kupası’nda Hollanda formasıyla kritik goller atan Beşiktaşlı Weghorst’un ocak ayı transfer döneminde bonservisini elinde bulunduran Burnley kulübüne döneceği iddiaları gündemde.
Siyah-Beyazlı yönetim, 30 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar kiraladıklarını, Burnley ile yapılan sözleşmede devre arasında geri döneceğine dair madde olmadığını belirtti.
Beşiktaş, sezon sonu 10 milyon Avro bedelle Weghorst’un bonservisini alma hakkına sahip.
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