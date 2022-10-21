Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst Dünya Kupası aday kadrosunda!
Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst, teknik direktör Louis van Gaal tarafından Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası aday kadrosuna seçildi.
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi geniş aday kadrosunu açıkladı.
Beşiktaşlı Wout Weghorst ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vincent Janssen de kadroda kendisine yer buldu.
Louis van Gaal, "Bu büyük bir liste ve dürüst olmak gerekirse benim tarzım değil. Ancak, önümüzdeki ay final seçimi yapacağım ve seçtiğim bu oyuncuların ön listede olması gerektiği herkes tarafından biliniyor. Kimse geleceği göremediği için sakatlıklar vs. gibi olası aksiliklere hazırlıklı olmak gerektiğini düşündük" dedi.
Listede 39 kişiye yer veren Louis van Gaal, son seçimini 11 Kasım Cuma günü basın toplantısıyla duyuracağını da açıkladı.
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