Beşiktaş'ta yerli futbolculara şans doğdu!

21 Ekim 2022 Cuma, 09:51

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların varlığı, yerli statüsünde bulunan Türk futbolcuların önünü açacak. Teknik direktör Valerien Ismael, genelde yedek kulübesinde tuttuğu bazı oyuncularına ilk 11 şansı vermek zorunda kalacak.

Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlı ekipte ilk dokunuş Weghorst'un yerine Cenk Tosun olacak. Fransız çalıştırıcının, Rachid Ghezzal'in sakatlığında sağ kanatta Tayfur Bingöl'e forma vermeye hazırlandığı ifade edildi.

İLK 11'DE 5 YERLİ OYUNCU

Cenk ve Tayfur'un takıma katılmasıyla birlikte yabancı-yerli futbolcu dengesinde de eşitlik sağlanmış olacak. 8+3 kuralı nedeniyle birçok takım oynatacak Türk oyuncu bulmakta zorlanırken, Beşiktaş'ta Ersin, Tayyip Talha ve Salih ilk 11'de yer alıyordu.

Atakaş Hatayspor maçında bu iki futbolcu da dahil olduğunda Beşiktaş'taki Türk oyuncu sayısı 5'e çıkmış olacak.