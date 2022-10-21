Beşiktaş'ta yerli futbolculara şans doğdu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sakat oyuncular sebebiyle kadrodaki birçok yerli futbolcu forma şansı yakalayacak.
Beşiktaş'ta sakat oyuncuların varlığı, yerli statüsünde bulunan Türk futbolcuların önünü açacak. Teknik direktör Valerien Ismael, genelde yedek kulübesinde tuttuğu bazı oyuncularına ilk 11 şansı vermek zorunda kalacak.
Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlı ekipte ilk dokunuş Weghorst'un yerine Cenk Tosun olacak. Fransız çalıştırıcının, Rachid Ghezzal'in sakatlığında sağ kanatta Tayfur Bingöl'e forma vermeye hazırlandığı ifade edildi.
İLK 11'DE 5 YERLİ OYUNCU
Cenk ve Tayfur'un takıma katılmasıyla birlikte yabancı-yerli futbolcu dengesinde de eşitlik sağlanmış olacak. 8+3 kuralı nedeniyle birçok takım oynatacak Türk oyuncu bulmakta zorlanırken, Beşiktaş'ta Ersin, Tayyip Talha ve Salih ilk 11'de yer alıyordu.
Atakaş Hatayspor maçında bu iki futbolcu da dahil olduğunda Beşiktaş'taki Türk oyuncu sayısı 5'e çıkmış olacak.
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