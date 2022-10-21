Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Jackson Muleka kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden oyuncular nedeniyle kadroda değişiklik bekleniyor. Fransız hocanın Jackson Muleka ile Cenk Tosun'u kadroya ekleme konusunda kararını verdiği ileri sürüldü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, sakatlığı bulunan Wout Weghorst'un yerine Hatayspor karşısında Jackson Muleka'yı mı yoksa Cenk Tosun'u mu santrfor oynatacağı konusundaki kararını verdi.
Hürriyet'in haberine göre; Ismael, tercihini Demokratik Kongolu futbolcudan yana kullanırken, Cenk'in kanatta görev alması bekleniyor. Beşiktaş kariyerinde ilk kez santrfor mevkisinde oynayacak olan Muleka, daha önce siyah beyazlı formayla çıktığı 8 maçın 6'sında sağ, 4'ünde sol kanatta forma giydi.
KASIMPAŞA'DA 12 GOL ATMIŞTI
Kanatta oynamasına karşın 4 gol atmayı başaran Muleka'nın istatistikleri de santrforda daha başarılı olduğunu gösteriyor. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı Kasımpaşa'da santrfor mevkisinde görev yapmış ve 14 maçta 12 gol atmıştı. Muleka, en uçta oynadığı zaman kendisini daha rahat hissettiğini de sık sık dile getiriyor.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Liz Truss istifa etti
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...