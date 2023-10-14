Takımla birlikte çalıştı: Derbi öncesi Beşiktaş'a Gedson Fernandes müjdesi
Milli aranın ardından Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'a Gedson Fernandes'ten müjdeli haber geldi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanı asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda futbolcular ısınma koşuları, pas antrenmanı ve dar alanda taktik çalışma yaptı.
GEDSON FERNANDES MÜJDESİ
Beşiktaş'ta sakatlığından dolayı 3 maçta forma giyemeyen Gedson Fernandes takımla çalışmalara başladı.
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