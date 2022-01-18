Şenol Güneş'in eski ekibinden Beşiktaş'a takviye

18 Ocak 2022 Salı, 18:10

Beşiktaş, Atletik Performans Antrenörlüğü görevine Miguel Peiro Montanana'nın getirildiğini duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Atletik Performans Antrenörlüğü görevine, 2015-19 yılları arasında takımımızda görev yapmış olan Miguel Peiro Montanana getirilmiştir. Miguel Peiro Montanana’ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş’ta Atletik Performans Antrenörlüğü görevine getirilen Miguel Peiro Montanana, 2015-2019 arasında 4 sezon Şenol Güneş’in ekibinde yer almıştı.