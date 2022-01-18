Şenol Güneş'in eski ekibinden Beşiktaş'a takviye
Beşiktaş, Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımı çalıştırdığı dönemde ekibinde olan Miguel Peiro Montanana'nın Atletik Performans Antrenörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş, Atletik Performans Antrenörlüğü görevine Miguel Peiro Montanana'nın getirildiğini duyurdu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Atletik Performans Antrenörlüğü görevine, 2015-19 yılları arasında takımımızda görev yapmış olan Miguel Peiro Montanana getirilmiştir. Miguel Peiro Montanana’ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş’ta Atletik Performans Antrenörlüğü görevine getirilen Miguel Peiro Montanana, 2015-2019 arasında 4 sezon Şenol Güneş’in ekibinde yer almıştı.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Bu defa motorini vurdu!
- Gazeteci Can Uğur gözaltına alındı
- Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı PFDK'ya sevk edildi
- Yeni vaka sayısında büyük artış!
- Burak Yılmaz, eleştiri oklarının hedefinde!
- Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı hayatı felç etti
- Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu
- Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama
- Bir araya gelen 8 partiden açıklama
- Erdoğan’ın açılışını yapacağı yolu yine dalgalar yuttu