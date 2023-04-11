Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun geleceği Şenol Güneş'in elinde

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:42

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:42

Süper Lig'de 5'te 5 yapan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Giresun maçından sonra düzenlediği basın toplantısında Demokratik Kongolu sol bek için kesin bir karar vermediklerini ifade etmesi kafaları karıştırdı. Bu sezon 25 maçta 11'de şans bulan oyuncuyla da 1,3 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak.

Arthur Masuaku

SON KARAR ŞENOL GÜNEŞ'TE

Milliyet'in haberine göre Şenol Güneş, Masuaku'nun performansından memnun ancak takımda kalması halinde zaman zaman sol dizinden uzun süreli sakatlık sorunları yaşayabileceğini düşünüyor. Diğer taraftan üst üste 12 maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve Giresun karşılaşmasında 86. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlanan futbolcu performansını bir hayli yükseltti. Savunma hattını bozmak istemeyen Şenol Güneş'in bu nedenle Trabzonspor maçında da Masuaku'ya 11'de görev vermesi bekleniyor.

Haberde, siyah-beyazlı yönetimin ise Masuaku konusunda Şenol Güneş'e özgürlük tanıdığı aktarıldı. Deneyimli oyuncu için ödenecek 2,2 milyon euro bonservisin çok normal olduğunu düşünen yöneticilerin, Güneş'i tamamen serbest bıraktıkları ve Masuaku'nun takımda kalmasında herhangi bir sakınca görmedikleri vurgulandı.