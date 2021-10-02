Beşiktaşlı Güven Yalçın'dan 3 yıl sonra bir ilk

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2021 Cumartesi, 20:25
<p>Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı maça, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasına göre 3 farklı isimle çıktı.</p>

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı maça, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasına göre 3 farklı isimle çıktı.

<p>Teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Salih Uçan, Fabrice N'Sakala ve Umut Meraş'ı Sivasspor önünde yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Güven Yalçın'a şans verdi.</p>

Teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Salih Uçan, Fabrice N'Sakala ve Umut Meraş'ı Sivasspor önünde yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Güven Yalçın'a şans verdi.

<p>Siyah-beyazlı ekipte savunmanın ortasında Vida'nın yanında Serdar Saatçi görev aldı. Güven Yalçın orta sahanın solunda görev yaparken, Oğuzhan Özyakup da orta sahada takımın hücum organizasyonlarını yönlendirmeye çalıştı. Rachid Ghezzal'in yokluğunda orta sahanın sağında Kenan Karaman şans buldu.</p>

Siyah-beyazlı ekipte savunmanın ortasında Vida'nın yanında Serdar Saatçi görev aldı. Güven Yalçın orta sahanın solunda görev yaparken, Oğuzhan Özyakup da orta sahada takımın hücum organizasyonlarını yönlendirmeye çalıştı. Rachid Ghezzal'in yokluğunda orta sahanın sağında Kenan Karaman şans buldu.

<p>32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.</p>

32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

<p>OPTA verilerine göre Güven Yalçın, Kasım 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.</p><p>Yalçın, 69. dakikada attığı golle takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Böylece Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 2 maçta 3 gol atmış oldu.</p>

OPTA verilerine göre Güven Yalçın, Kasım 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.

Yalçın, 69. dakikada attığı golle takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Böylece Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 2 maçta 3 gol atmış oldu.

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