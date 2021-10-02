Beşiktaşlı Güven Yalçın'dan 3 yıl sonra bir ilk

OPTA verilerine göre Güven Yalçın, Kasım 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.

Yalçın, 69. dakikada attığı golle takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Böylece Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 2 maçta 3 gol atmış oldu.