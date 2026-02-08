Sassuolo 10 kişi kaldı: Inter deplasmanda rahat kazandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.02.2026 22:20:00
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sassuolo'yu 5-0 mağlup etti.

İtalya Ligi'nde 24. hafta maçında Sassuolo ile Inter karşı karşıya geldi. Inter deplasmanda oynadığı maçı 5-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Yann Aurel Bisseck, 28. dakikada Marcus Thuram, 50. dakikada Lautaro Martinez, 53. dakikada Manuel Akanji ve 89. dakikada Luis Henrique kaydetti.

SASSUOLO 10 KİŞİ KALDI

Sassuolo'da Nemanja Matic, karşılaşmanın 55. dakikasından kırmızı kart gördü.

Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yer almadı.

Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 58'e yükseltti. Sassuolo 29 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Sassuolo, Udinese'ye konuk olacak. Inter, Juventus'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #hakan çalhanoğlu #inter #sassuolo

