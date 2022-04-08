Beşiktaşlı Josef de Souza'dan gündem olacak paylaşım:
Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'dan paylaşım geldi.
Valerien Ismael yönetimindeki ilk maçında deplasmanda lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen ortaya konan futbol ve mücadele ile büyük beğeni toplayan Beşiktaş'ın bu haftaki konuğu ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor.
Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında 2-0 yenildiği rakibiyle yarın saat 20.30'da Vodafone Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
JOSE DE SOUZA'DAN PAYLAŞIM
Siyah-beyazlılar bu kritik maçta taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmasını istemezken, takımın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"BENCE BU MAÇTA TARAFTAR STADI DOLDURUR"
33 yaşındaki orta saha, Instagram hesabından yaptığı gönderide takım arkadaşı Rachid Ghezzal ile maçtaki bir bir fotoğraflarını paylaşarak aralarında geçen diyalogmuş gibi şu ifadeleri kullandı:
Josef: Ghezzal, bence bu maçta taraftar stadı doldurur.
Ghezza: Gerçekten mi?
Josef: Kesinlikle kardeşim. Onlar için savaşacağız
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