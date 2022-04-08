Spor hukukçusu Dr. Önder Ege: Galatasaray'da genel kurul iptal edilecek

08 Nisan 2022 Cuma, 17:18

İstanbul Valiliği, usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Galatasaray'ın olağan genel kurul toplantısını, dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi amacıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Valiliği tarafından açılan bu dava ile birlikte başkanlık seçiminin iptal edilmesi gündeme geldi.

İstanbul Valiliği Dernekler Masası, Olağan Genel Kurul iptali, Olağan Genel Kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali maddeleri ile dava açarken, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve hukukçular, bundan sonra yaşanacak gelişmeleri araştırmak üzere çalışmalara başladı.

Daha önce Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda Galatasaray Kulübü'nün gerçekleştirdiği mali genel kurulun hukuka aykırı olduğunu belirten ve kulüp tüzüğündeki idari ibrasızlık ile ilgili maddelerin açıkça yasaya aykırı olduğunu ifade eden spor hukukçusu Dr. Önder Ege, İstanbul Valiliği'nin aldığı karara ilişkin "Genel kurulla ilgili olarak yasanın istediği amir hükümlerde yer alan tutanakların, belgelerin ve diğer uyulması gereken hususların yerine getirilmemesi genel kurulun iptaline neden olabilir. Türk Medeni Kanunu'nun 83. maddesinde genel kurulun iptali maddesi düzenlenmiştir. Ayrıca dernekler kanununda da gerek genel kurulun iptaliyle ilgili gerekse mülki amirliğin denetimiyle ilgili maddeler mevcuttur. İstanbul Valiliği'nin açmış olduğu davada 3 ana talep olduğu görülmekte. Bunlar, Olağan genel kurulun iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptalidir" ifadelerini kullandı.

Dr. Önder Ege

"İPTAL KARARININ VERİLMESİ ŞAŞIRTICI OLMAYACAKTIR"

Olağan genel kurulun iptal edileceğine vurgu yapan Ege, "Konu yargıya taşındığında Galatasaray'ın Olağan Genel Kurulu'nun iptal edileceğini söylemiştim. Bu nedenle iptal kararının verilmesi, eğer söz konusu usulsüzlükler de tespit edildiyse şaşırtıcı olmayacaktır. Bu konularda önceki dönemlerde de alınan çeşitli kararlar vardır. Örneğin Galatasaray'da Adnan Polat yönetimiyle ilgili idari ibrasızlık kararına ilişkin genel kurul kararı da iptal edilmişti. Özetle, bir iptal kararının verilmesini bekliyorum" diye konuştu.

Ege, "Galatasaray Kulübü, kamu yararına dernek statüsünde olduğundan dolayı, mülki amirliğin ve idarinin denetimine daha çok tabi olmaktadır. Kamu yararına çalışan dernekler ile diğer normal dernekler arasında vesayet sisteminin işletilmesi bakımından farklılıklar vardır. Bu bakımdan İstanbul Valiliği'nin harekete geçmiş olması da, Galatasaray'ın kamu yararına çalışan dernek statüsünde olmasından kaynaklanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"DAVA İPTAL KARARIYLA SONUÇLANIRSA, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DA YAPILAMAZ"

Ege, son olarak "İdari ibrasızlıkla ilgili tüzüğün ilgili maddeleri yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği takdirde, yönetim kurulunun bu maddeye dayalı olarak aldığı olağanüstü genel kurul kararları da geçersizdir. Yani, bu davanın iptal kararıyla sonuçlanması halinde özellikle tüzüğün ibrasızlıkla ilgili maddesinin iptal edildiği durumda olağanüstü genel kurulun da yapılamayacağını düşünüyorum. Galatasaray Kulübü, tekrar mali genel kurula gidip, orada da tüzük tadili yapar ve ondan sonra yasaya uygun bir şekilde genel kurul kararı alarak, olağanüstü genel kurula gidebilir" diyerek sözlerini noktaladı.