Devre arası oyundan alınmıştı: Eric Bailly yaşananların ardından özür diledi

Yayınlanma: 06.11.2023 - 08:12

Güncelleme: 06.11.2023 - 08:12

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Antalyaspor deplasmanında ilk yarının ardından oyundan aldığı Eric Bailly açıklama yaptı.

Burak Yılmaz karşılaşma sonrası Eric Bailly'nin Tayfur Bingöl'ün yakasından tuttuğu ve tepki gösterdiğini açıkladığı Fildişi Sahilli stoper, sosyal medya hesabından özür diledi.

Eric Baily yaptığı açıklamada "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim. Ayağa kalkalım ve bir sonraki maça odaklanalım" ifadelerini kullandı.

"YAKIŞIKSIZ HAREKETTEN DOLAYI OYUNDAN ALDIM"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Antalya maçının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Var mı, daha net konuşalım, daha net sorun! Evet, aynen. Ben bunu yaptırtmam. Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim."