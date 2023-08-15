Beşiktaş, Milot Rashica'yı KAP'a bildirdi

Beşiktaş Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 23:05
Beşiktaş, Milot Rashica'yı KAP'a bildirdi
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Beşiktaş, Milot Rashica transferini açıkladı. 

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

OYUNCU İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

GALATASARAY RAKAMLARI

2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı. 


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