Beşiktaşlı Rafa Silva'nın cephesinden Benfica iddialarına yanıt!

2.12.2025 17:48:00
Süper Lig ekibi Beşiktaş forması giyen Rafa Silva'nın, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Başkan Rui Costa ile görüştüğü iddiaları hakkında bir açıklama yapıldı.

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen ve sakatlığını bahane ederek takımdan ayrı çalışan Rafa Silva için Portekizli yıldıza yakın bir isimden yalanlama geldi.

21 yaşındaki Rafa Silva'nın kısa bir süre önce Beşiktaş'tan izinsiz olarak Benfica Başkanı Rui Costa ve teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğü iddia edildi.

RAFA SILVA CEPHESİNDEN YANIT

Portekizli yıldıza yakın bir isim, Record gazetesine yaptığı açıklamada böyle bir görüşmenin olmadığını söyledi.

Öte yandan Beşiktaş cephesi, böyle bir görüşmeyi somut olarak ispatlayacak durumda olması halinde, FIFA'ya başvuracak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlılar ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

