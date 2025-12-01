Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Sergen Yalçın'ın takımının galibiyet serisine ihtiyacı var'

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın gollerini Jota Silva ve El Bilal Toure kaydetti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Beşiktaş'ın performansını ve 90 dakikayı değerlendirdi.

"TEMPO SORUNU"

Adnan Dinçer: Beşiktaş özellikle ilk yarıda bireysel yeteneklerini ön plana çıkardı. Jota, Cengiz ve Orkun şutla, çizgiye inmelerle pozisyon üretti. Ancak bu üçlü dışında diğer isimleri pek göremedik. Jurasek çok kötüydü. Toure ilk 45’te oyunun içine giremedi. Siyah-Beyazlılar korner organizasyonlarında ilk kez bu kadar tehlike yarattı. Cengiz kazanılan penaltıyı kaçırmasa Kartal çok da iyi olmadığı bir maçı daha rahat kazanacaktı. Cengiz sonrasında Toure’nin golünde süratini akıl dolu pasıyla birleştirip bir anlamda gönül aldı. Karagümrük’ün kadro kalitesi yetersizdi, neredeyse bir tane bile pozisyona giremediler. Beşiktaş için derbi haftasında 3 puan çok önemliydi ama Sergen Yalçın’ın tempo sorununu çözmesi şart. (Cumhuriyet)

"ORKUN'DAN BİR KORNER RESİTALİ!"

Uğur Meleke: Beşiktaş benzer baskıları skor avantajı yakaladığı birçok maçta yemişti: Kocaeli, Galatasaray, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği gibi... Tabii ki bir takımın üstün duruma geçtikten sonra zaman zaman koruma psikolojisine girmesi anlaşılabilir. Doğal da olabilir. Ama Beşiktaş vitesi 5’ten 1’e alıyor bir anda. Hatta boşa alıyor. Durduruyor oynamayı sanki. Kontağı kapatıp gol yemeyi bekliyor adeta! O yüzden dün Karagümrük karşısında 1-0’dan sonra nasıl davranacaklarını merak ediyorduk hepimiz. Bu kez kontağı kapamadı siyah beyazlılar. İkinci yarıda bir penaltı buldu, kaçırdı, yine devam etti ve iki farkı yakaladı bu kez. Grbic’in tam 10 kurtarışı olmasa farka da gidebilirdi. (Hürriyet)

"FARKI KALECİ GRBİC ÖNLEDİ!"

Güntekin Onay: Beşiktaş'ın dün zaman zaman topu kaybettikten sonra baskıda geciktiğini ve ikinci topları almakta zorlandığını gördük. Takım boyunu kısaltıp, daha fazla alan daraltan bir Beşiktaş olmalı. Çünkü her rakip Fatih Karagümrük değil ve zaman verirseniz geçiş hücumlarıyla sizi cezalandırabilirler. Beşiktaş’ın dünkü maçta bir başka sorunu da santrforlarını az topla buluşturup oyunun içine alamamasıydı. Sergen Yalçın’ın takımının artık bir galibiyet serisine ihtiyacı var. Gaziantep maçının ardından Trabzon deplasmanı siyah beyazlıların rotasını belirleyecek maç olabilir. (Hürriyet)

"ÇÖLDE SU BULDU"

Fatih Doğan: Dün akşamının çok gayretli isimlerinden biri de Cengiz'di. Gol atamasa da hep oyunun içindeydi. Beşiktaş oyuncu kalitesiyle maçı kazandı. Kaleci Grbic kurtarışlarıyla gecenin en iyilerinden biriydi. Beşiktaş için 3 puan çölde su bulmak gibi bir durum. Süper Lig sonuncusu Karagümrük maçında iki gol kaçan 5-6 net pozisyona rağmen oyun açışından ne kadar ölçü kabul edilebilir. Gaziantep maçı daha sağlıklı bir veri verecektir. (Sabah)

"HAYATA DÖNÜŞ"

Serkan Akcan: Beşiktaş Karagümrük’e karşı oyunun her bir dakikasını üstün oynadı. Rakibine tek bir isabetli şut şansı vermedi, 12’si isabetli tam 26 şut çekti, 40 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Özetle oyunu baştan sona domine etti. Sergen Yalçın’ın galibiyetten ziyade böyle görkemli bir oyuna ihtiyacı vardı. Beşiktaş’ın Rafa kriziyle boğuştuğu bir süreçte zirveden uzaklaşmaması gerekirdi. Bu krizi çözemediği gibi oyunu da geri gidiyorken böylesi bir futbol Sergen hocayı da Beşiktaş camiasını da motive etmeye yetebilir. (Fanatik)