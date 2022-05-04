Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz: 'Para kazandırıp gitmek isterim'

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:15

Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktığı 8 Nisan 2019'dan bu yana her geçen gün üstüne koyarak ilerleyen Rıdvan Yılmaz takımın değişilmez oyuncularından biri olmayı başardı. Bu sezon siyah beyazlı formayı 32 karşılaşmada giyen 21 yaşındaki futbolcu takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

3 sene önce piyasa değeri 50 bin Euro iken şu anda 5.5 milyon Euro seviyesine ulaşan Rıdvan çıkışıyla birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekti. Özellikle Torino'nun yakın markajındaki genç futbolcu siyah beyazlı takımın performansından özel hayatına kadar tüm bilinmeyenleri Hürriyet'e anlattı.

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz ile yapılan röportajdan önemli satır başları şu şekilde:

- 19 yaşında Beşiktaş A takımında oynamaya başladın. Bu kadar erken forma şansı bulmayı bekliyor muydun?

"Çok zorlu bir süreçten geçtim. Altyapıda çok emek verdim. Beşiktaş altyapısında Haluk Özgerçek hocam U13-U14-U15'e kadar teknik olarak yetiştirdi. Bu arada Ersin, Kartal, Erdoğan'ı unutmayalım. Bu şansı bana ilk sunan Şenol Güneş hocam oldu. Abdullah Avcı'nın yardımcısı Şenol Fidan bana destek vererek A takımda kalmamda etkili oldu. Sergen Yalçın hoca beni gördüğü andan itibaren oynatmaya başladı. Sergen hoca altyapıda da teknik adamlık yaptığından bizleri çok iyi anlıyordu. Gençler konusundaki istekli davranışı beni kamçıladı. Önder Karaveli hoca biz gençlerin güvencesi. Bizleri hırslandırdı.

Kısaca Güneş hocam benim yetişmemde başlangıç oldu suladı, Abdullah Avcı'nın yardımcısı Şenol Fidan budadı, destekledi, Sergen Yalçın hocam beni ortaya çıkardı. Valerien Ismael hoca ile yeni hedeflere yelken açtık."

"BU NOKTAYA KOLAY GELMEDİM"

- Başarınla A Milli Futbol Takımı'nda şans buldun. Neler hissediyorsun?

"Milli takımda yer almak kolay değil. U16, U17, U18, U19, U21 ve A milli takımın formalarını giydim. Kısaca buraya kolay gelmedim. Ahmet Ceyhan, Tolunay Kafkas, Şenol Ustaömer, Turan Sofuoğlu gibi hocaların çok emekleri var."

"PARA KAZANDIRIP GİTMEK İSTERİM"

- Transfer piyasasında adın geçiyor, gelişmeleri takip ediyor musun?

"Benim yuvam Beşiktaş. Kulübümün menfaatleri doğrultusunda hareket ederim. Menajerim aracılığı ile birçok teklifler geldiğini duyuyorum ama ilgilenmiyorum. Beşiktaş'ta kalıcı olmak istiyorum ama kulübüme geçmişte Cenk Tosun gibi para kazandıracak durumda isem karşı koymam. Türk futbolcusunu Avrupa'da en iyi şekilde temsil ederim. Tabii her futbolcunun hedefi vardır. İngiltere'de oynamak en büyük hayalim. Bir gün neden olmasın."

"GÜNDE 2 SAAT İNGİLİZCE DERS ALIYORUM"

- Güçlü ve gelişmen gereken yönlerin nelerdir?

"Daha yolun başındayım. Öğreneceğim çok şeyler var. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Takımdaki tecrübeli oyuncuların birikiminden yararlanıyorum. Özellikle fizik ve kondisyon eksiğimi kapatmak için sürekli çalışıyorum, sakin ve teknik oynamayı sürdürüyorum. Beşiktaş ve milli takımda başarılı olmak istiyorum. Bu arada günde 2 saat İngilizce dersi alıyorum."

"ISMAEL HIRSLI VE ÇALIŞKAN BİR TEKNİK ADAM"

"Valerien Ismael başarıya aç, gençliğe önem veren, bilimle çalışan ve sürekli istatistikleri inceleyen, önemli bir teknik adam. Geldiği günden bu yana bizleri moral ve motivasyon olarak diri tutmaya çalışıyor. Empati yaparak bizlere hatalarımızı anlatıyor. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Bizlerin maç içinde yaşadıklarını hissediyor. Bireysel hatalarımızı tek tek anlatıyor. Çalışkan ve hırslı."

- Genç yaşta kupalar kazandın, seri yenilgiler yaşadın. Buhran döneminde nasıl ayakta kalıyorsun?

"Takımın ağabeyleri ve tecrübeli isimleri bize her türlü konuda yardımcı oluyorlar. Onların yaşamları bize ayna oluyor. Gereken psikolojik desteği hocalarımdan aldığım desteği de katarsak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İyi günde değil kötü günde ayakta kalmanın düşüncesini taşıyorum. · Bizim için Necip ağabey ve Oğuzhan büyük şans. Bizlere antrenmanlarda kamplarda ve maçlarda sürekli destek oluyorlar. Pjanic, Souza, Ghezzal, Vida zaman zaman ilgi gösteriyorlar."

"İDOLÜM MARCELO"

- İdolün kim? Örnek aldığın bir futbolcu var mı?

"Sol kanatta tek isim var Caner Erkin. Yabancı olarak Marcelo, Alphonso Davies. Caner ağabey bana her zaman destek verdi. Ama benim tek idolüm var o da Marcelo."

"ÜNİVERSİTEYE GİDECEĞİM"

- Eğitim durumunda son durum nedir?

"Sultangazi'de yaşadığım için Rami İnönü Lisesi'nde okudum ve mezun oldum. Hala arkadaşlarımla görüşürüm. Bundan sonraki süreçte üniversiteye kaydolacağım."

- Futbolcu olmasaydın ne olmak isterdin?

Sporu, futbolu çok seviyorum. Futbolcu olmasaydım konservatuara gitmek ister orada dizi ve sinema sanatçısı olmak isterdim. Müzik dinlemeyi severim.