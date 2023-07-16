Beşiktaşlı Romain Saiss'in talipleri artıyor
Beşiktaş ile yolları ayırmaya hazırlanan Romain Saiss'e, Fransa Ligue 1 ekibi Lille talip oldu.
Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalmak istemediğini söyleyen ve ayrılmak isteyen Romain Saiss'e, Ligue 1 ekibi Lens'ten sonra bir Fransız takımı daha talip oldu.
Sporx'in L'Equipe gazetesine dayandırdığı habere göre Lille, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Romain Saiss'e ile ilgileniyor.
Saiss'e en yoğun ilgiyi Lens gösterse de gelecek sezon Jose Fonte'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Lille, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
26 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkan Romain Saiss bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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