Romain Saiss'ten Beşiktaş kararı!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:15

Güncelleme: 13.06.2023 - 11:15

Gelecek sezonun takım çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş’ta Romain Saiss konusunda sıcak gelişmeler yaşandı.

Faslı stoper, siyah-beyazlılardan ayrılmak istediğini başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı’ya iletti. Beşiktaş yönetimi, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelirse 33 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına izin verecek.

Romain Saiss

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Siyah-beyazlıların, Saiss için belirlediği bonservis bedelinin 5 milyon Avro olduğu öğrenildi. Bu seviyede bir teklif gelmezse Saiss’in ayrılığına izin verilmeyecek.

Geçen sezon devre arasında Saiss’i transfer etmek adına Beşiktaş’la görüşen ancak rakamda anlaşamayan İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ın yeniden siyah-beyazlı kulüple temas kurduğu bildirildi.