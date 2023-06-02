Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, milli takım kadrosuna alınmadı!

Yayınlanma: 02.06.2023 - 10:22

Güncelleme: 02.06.2023 - 10:22

Beşiktaş'ın yıldız forveti Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmadı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Kamerun Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song, Meksika ile oynayacakları hazırlık maçının kadrosunu açıkladı.

Teknik Direktör Song, Vincent Aboubakar (Beşiktaş), Andre Onana (Inter), Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli) ve Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Münih) gibi as oyuncuları kadroya almadı.

Vincent Aboubakar



Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Cedric Bahoken ve Kayserisporlu Oliver Kemen ise hazırlık maçının kadrosunda kendisine yer buldu.

Kamerun Milli Takımı aday kadrosu:

Kaleciler: Devis Epassy Mboka (Alabha Club), Fabrice Ondoa (Auda), Mouyane Mbahbi (Gazzelle)

Defanslar: Ngoran Fai (Al-Tai), Nicolas Nkoulou (Aris), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Malcom Bokele (Bordeaux), Gonzalez Oumar (Ajaccio), Enzo Gianni Tchato (Montpellier), Olivier Mbaissidara (Philadelphia Union)

Orta Saha: Martin Hongla (Real Valladolid), Pierre Kunde (Bochum), Jules Ntcham (Swansea), Oliver Kemen (Kayserspor), Ellito Njongoue (Chelsea)

Forvet: Ignatius Kpene (Nantes), Karl Tolo Ekambi (Rennes), Brice Ngamaleu (Dinamo Moskova), Jerome Ngom (Beveren), Bryan Mbeumo (Bradford), Cedric Bahoken (Kasımpaşa)