Beşiktaş'tan Fabio Borini itirafı
Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, Fatih Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini için ara transfer döneminde teklif yaptıklarını söyledi.
Beşiktaş'tan, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini'nin transferi için itiraf geldi.
"KARAGÜMRÜK İLE ANLAŞAMAMIŞTIK"
Siyah-beyazlı kulübün futbol direktörü Ceyhun Kazancı, İtalyan golcü için devre arasında teklif yaptıklarını ancak Fatih Karagümrük'le anlaşma sağlanamadığını aktardı. Kazancı, "Fabio Borini için devre arası teklifimiz olmuştu ama Fatih Karagümrük ile anlaşamamıştık. Sezon sonu serbest kalacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in talebi olursa görüşürüz" dedi.
Fabio Borini
Fatih Karagümrük forması altında bu sezon Süper Lig'e damga vuran performanslardan birine imza atan Borini, çıktığı 27 maçta 20 gol attı ve 8 asist yaptı.
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