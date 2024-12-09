Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 34 yaşındaki İtalyan oyuncu Ciro Immobile'nin sakatlandığını açıkladı.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
"Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile'nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
IMMOBILE NE ZAMAN DÖNECEK?
İtalyan oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #sakatlık
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