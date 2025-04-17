Beşiktaş'ta 4 yıldız için karar verildi!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın sezon sonunda yüksek maliyetleri nedeniyle en az 4 futbolcu ile yollarının ayıracağı iddia edildi.
Beşiktaş'ta en az 4 yabancı oyuncuyla yolların ayıracağı iddia edildi.
IMMOBILE SONRASI İKİ AYRILIK
Sabah'ta yer alan habere göre; Ciro Immobile gözden ilk çıkarılan isim olurken, gidecekler listesini zorlayan diğer oyuncular Alex Oxlade-Chamberlain ve Joao Mario. İki futbolcunun sezonluk toplam ücreti 5 milyon Euro.
Maliyetleriyle faydaları arasında uçurum bulunan ikilinin bu yaz gönderilmesi düşünülüyor.
MASUAKU İLE DE VEDA
Öte yandan Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu da kaldırmıştı. Demokratik Kongolu futbolcu ile de sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Beşiktaş, sol bek takviyesi için Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı bir kez daha gündemine aldı.
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